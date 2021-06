Veilige keuze

BMW en volledig elektrisch rijden; tot voorkort een combinatie enkel gegund aan de BMW i3. Hoewel de i3 een absolute pionier was op het vlak van elektrisch rijden hebben we sinds 2013 geen nieuwe volledig elektrische modellen zien verschijnen van het merk uit Beieren. Jammer, want juist de i3 heeft het elektrische rijden voor BMW sterk op de kaart gezet en resulteerde in spetterende verkoopcijfers. Pas in 2020 mochten we kennis maken met een nieuw volledig elektrisch model; de iX3. Geen uitgesproken uiterlijk of futuristische vormen zoals we gewend zijn van de modellen uit de i-serie; nee, de iX3 is uiterst conservatief opgetekend. Zo erg zelfs dat, op enkele sierelementen na, het een exacte kopie is van de BMW X3. Het veilige pad wordt bewandeld en dat vraagt om een mening. Zijn veilige keuzes verstandig? Of juist niet?