Met de Mazda CX-60 heeft het Japanse merk sinds jaren weer een flinke SUV in het gamma. Hoewel de auto qua binnenruimte niet eens heel veel groter is dan een CX-5 zorgen de luxe afwerking en krachtige aandrijflijn er voor dat je direct doorhebt dat dit het vlaggenschip van Mazda moet zijn.



Tot nu dan, want blijkbaar kan het nog veel groter. Het merk introduceert de CX-80, die in ons land enkel met dezelfde plug-in hybride aandrijflijn wordt geleverd als zijn iets kleinere broer.

Bij onze eerste kennismaking met die PHEV bleek dat de techniek, die Mazda normaliter tot in de puntjes op orde heeft, toch nog wat te wensen over liet. We zijn inmiddels alweer een paar jaar verder, dus hoog tijd om erachter te komen of de kinderziektes uit het geheel zijn. En of het doorsparen voor de CX-80 werkelijk loont.