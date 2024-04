Voorbode van de toekomst

Je zou maar een Aziatische autobouwer zijn en niet uit China komen. Dan gaat er een boel aandacht aan je voorbij, want de laatste tijd wordt China als de grootse bedreiging voor Westerse autofabrikanten gezien. Dit terwijl de Chinese fabrikanten toch vooral trendvolgend zijn en nog niet echt met revolutionaire technologie komen. We kennen natuurlijk de blade battery van BYD en de battery swap van NIO, maar daar houdt de revolutie wel op. Het Koreaanse Hyundai Motor Company is veel innovatiever, maar de merken Kia en Hyundai zijn teveel gevestigde orde geworden om dat als bijzonder te bestempelen, zo lijkt het wel.



Terwijl supersnel laden en vehicle-to-load toch echt in auto's van deze fabrikanten voor het eerst bereikbaar werd voor een grote groep. En daar stopt het niet mee, want we stappen nu in de eerste EV in massaproductie die daadwerkelijk stroom kan terugleveren aan het elektriciteitsnet, door vehicle-to-grid technologie. De rest van de Kia EV9 is ook allesbehalve trendvolgend, dus hoog tijd om de auto aan een test te onderwerpen.