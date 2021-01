Belangrijke pijler

Wat de bestverkochte Volkswagen ter wereld is? Niet een Polo of Golf, maar de Tiguan is het meest in trek. Sterker nog: de SUV laat ook alle andere modellen uit de Volkwagen Groep achter zich. Waar de eerste Tiguan zijn best moest doen om zich in het drukke segment staande te houden, verslaat de Tiguan van de huidige generatie de concurrentie met twee vingers in zijn neus.



De Tiguan is met recht de benchmark in zijn klasse. Niet alleen combineert hij gebruiksgemak met een stoere uitstraling, de Tiguan voelt zich in veel kringen op zijn gemak. Zowel de zakelijke als particuliere rijder weet de SUV te waarderen. Toch is het nu tijd voor een lichte opfrisbeurt. Onder het motto never change a winning team zijn de wijzigingen beperkt gehouden. Maar is dat voldoende om de Tiguan ook de komende jaren succesvol te houden? Je leest het in deze autotest!