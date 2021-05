Lekker eigenzinnig

Mazda is altijd al lekker eigenzinnig geweest. Met een relatief grote motorinhoud, ongeblazen benzinemotoren en een nadruk op rijbeleving is ieder model van de Japanners bijzonder te noemen. Hoewel het merk elektrische aandrijvingen jarenlang afhield, vinden we inmiddels toch een volledig elektrische Mazda in de showrooms. En de benzineversies van het merk worden veelal uitgerust met milde hybridetechniek. Niet helemaal in lijn met die strategie, maar overduidelijk gedreven door de marktvraag, brengt Mazda nu ook een dikke dieselmotor flink onder de aandacht.



We vinden de 2.2 Skyactiv-D in de opgefriste CX-5, wereldwijd het meest succesvolle model van het merk. Met minstens 2.000 kg trekvermogen, optioneel een automaat en 4WD is deze SUV uitermate geschikt voor het trekken van een (paarden)trailer of caravan. Mazda verwacht zelf geen overdreven grote afzet van deze versie, des te eigenzinniger om de keuze wel gewoon te bieden. En wij reden ermee.