Niet alleen goedkoop

Als je voor een compacte elektrische auto wilt gaan, is het aanbod nog beperkt. Je kunt opteren voor een Peugeot e-208 en Opel Corsa-e of de MG 4. Kleiner kan wel met de Dacia Spring en nieuws van Renault en Citro├źn is onderweg, maar voorlopig is het gros van de verkrijgbare EV's nog een dikke SUV met bijbehorend prijskaartje. Dat moet anders, vindt BYD. Het merk is nu iets meer dan een jaar op de markt in Nederland en verraste ons eerder met de Atto 3.



De Dolphin die we nu aan een test onderwerpen is een stukje kleiner en rijd je al vanaf 29.990 euro. Afgaand op de afmetingen valt de auto in het B-segment, al heeft de auto qua binnenruimte best wat verrassingen in petto. Krijg je met deze Chinees waar voor je geld en hoe bevalt de auto eigenlijk in de praktijk? Dat lees je in deze autotest!