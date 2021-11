De ideale Tesla?

Met de introductie van de Model Y heeft Tesla vier modellen in de, al dan niet virtuele, showroom staan. Is het 'gewoon' een opgehoogde Model 3, of gaat de nieuwste telg uit de Tesla-familie verder dan dat? Een dag met de Model Y biedt enkele antwoorden.



We staan voor een stoplicht in Amsterdam-Zuidoost, om de hoek bij Tesla. Naast ons stopt een -ongetwijfeld trotse- eigenaar van een Mercedes-AMG A 45 S. De beste man had lef, want hij keek uitdagend naar onze test-Model Y. In afwachting van het groene licht hoorden we zijn motor toeren maken. Hij was klaar voor de aanval. Ondertussen was het op de muziek na stil in de Tesla. Dan springt het licht op groen. Bij het neergaan van het stroompedaal laat de Model Y zijn vermogen direct los op het asfalt en schiet weg, terwijl de A 45 zijn vermogen nog op moet bouwen. In de bebouwde kom maakt hij geen schijn van kans tegen 'onze' gezins-SUV, die we nog niet eens mee hebben in de Performance-uitvoering. Tesla's blijven fantastische sprintkanonnen, maar dat is uiteraard maar één som van alle delen. Zeker in het geval van de Model Y, die een aantal minpunten van zijn bloedverwant, de Model 3, weg weet te poetsen.