Gevestigde orde

Tesla heeft de auto-industrie in een stroomversnelling gebracht als het gaat om de transitie naar elektrisch rijden. Nu de gevestigde merken ook druk bezig zijn met het op de markt brengen van elektrische auto's, rijst de vraag of Tesla op termijn opgewassen is tegen dat geweld.



De Model 3 is met afstand het belangrijkste model voor Tesla. Ter illustratie: in ons land zijn er al ruim 38.000 exemplaren van verkocht, tegenover een krappe 15.000 exemplaren van de Model S. De productiestart van de Model 3 kende een aantal hobbels en ook de afwerking was niet altijd even goed te noemen. Tesla breekt echter met de ongeschreven regel in de auto-industrie dat men eens in de zoveel tijd pas vernieuwingen presenteert bij een facelift. In plaats daarvan voert de fabrikant voortdurend hardware- en softwarematige updates door op haar auto's. Voor de Model 3 heeft Tesla onlangs een aantal vernieuwingen tegelijk geïntroduceerd die wel doen denken aan een milde facelift. Kan Tesla, dat zelf in rap tempo deel begint uit te maken van de 'gevestigde orde', hiermee een voorsprong behouden op de rest van de markt voor elektrische auto's? Wij zochten het uit.