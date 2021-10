Naar zijn grote voorbeeld

Er wordt altijd reikhalzend uitgekeken naar een nieuw type S-Klasse. Niet alleen omdat de auto geldt als benchmark in zijn eigen klasse. Belangrijker nog is om te zien welke nieuwe systemen en functionaliteiten het vlaggenschip aan boord heeft. Die systemen komen immers ook in mindere mate beschikbaar voor de bereikbaardere modellen van het Duitse merk.



Eén van die modellen is de C-Klasse, die qua levensloop vaak net na de S-Klasse vernieuwd wordt en dus ten volle profiteert van de vooruitgang. Waar we begin dit jaar met de nieuwe S-Klasse kennis konden maken, rijden we nu met de nieuwe C weg. Maken zijn goede genen dat dit de auto is die je moet hebben in het premium D-segment?