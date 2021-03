Klasse apart

Wanneer Mercedes-Benz een nieuwe S-Klasse onthult, zit de autowereld op het puntje van haar stoel. De auto geldt niet alleen als de benchmark in het segment, de limousine is ook een voorbode van technologie die we later in bereikbaardere modellen zullen aantreffen. De S-klasse in deze autotest is dan ook volgeladen met luxueuze opties, nieuwe technieken en ingenieuze multimedia.

Maar met de komst van de nog te onthullen elektrische EQS moet de zakensedan het licht van de schijnwerpers delen. Naast het steeds meer uitdijende aanbod aan volledig elektrische limousines zal de auto moeten concurreren met SUV's uit het hoogste segment. Om uit te vinden waarom je nog steeds voor de S-Klasse zou kiezen, namen we de auto mee voor een testperiode.