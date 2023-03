SenSationeel

De autowereld en ver daarbuiten is het erover eens: Tesla maakte elektrisch rijden cool en zorgde voor een brede acceptatie van de EV. Met de introductie van de Model S, nu alweer elf jaar geleden, brak er een nieuw tijdperk aan, waarin het draaide om strak design, groot rijplezier en een rijbereik dat zijn weerga niet kende. Tel daar het grote Supercharger-netwerk bij op, dat inmiddels 35.000 laders telt. Sinds de komst van de Model S heeft Tesla verschillende andere modellen geïntroduceerd, met als laatste wapenfeit de Model Y die samen met de Model 3 recent nog de markt opschudde, doordat ze duizenden euro's in prijs werden verlaagd.



Zorgen voor een schokgolf lukt Elon Musk dus nog steeds, maar de kritiek dat de auto's een wel erg lange levenscyclus hebben en op het uitblijven van bereikbaardere EV's zwelt aan. Zoals we al zeiden, werd de Model S meer dan een decennium geleden uitgebracht en in de tussentijd qua uiterlijk beperkt geretoucheerd. Toch hebben we een belangrijke reden om deze Tesla nogmaals te rijden, want er is meer dan het oog ziet: onderhuids staat er een gloednieuwe zakensedan, die meer dan 1.000pk biedt. Heb je nog meer redenen nodig?