Elektrisch vlaggenschip

Mercedes-Benz heeft flinke ervaring op het gebied van batterij-elektrische personenwagens. We konden in 2016 rijden met de elektrische B-Klasse, een vrucht van de samenwerking met Tesla. Hoe de wereld eruit zou zien als deze samenwerking was doorgezet, kunnen we alleen maar over fantaseren. De werkelijkheid is dat het merk uit Stuttgart besloot alleen verder te gaan en na luttele jaren met de EQC op de proppen kwam. Dit model, dat als eerste de nieuwe typering voor elektrische modellen van Mercedes droeg, is onderhuids voorzien van techniek van ZF. Datzelfde geldt voor de modellen die volgden, zoals de EQV en EQA. Maar nu is het tijd voor een geheel in eigen huis ontwikkelde aandrijflijn, onderstel en de nieuwste snufjes op het gebied van multimedia. En wel in de vorm van de EQS, het absolute elektrische topmodel van het merk. Door zijn flinke rijbereik op papier, verbluffende prestaties én een spectaculair interieur gaan we met hoge verwachtingen op pad met de zakenlimousine.