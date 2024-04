Onverstoord verbeterd

Inmiddels mogen we Tesla tot de gevestigde orde rekenen, maar nog niet eens heel lang geleden bungelde het merk boven een afgrond. De dure Model S en Model X hadden inmiddels elektrische concurrentie gekregen van merken als Mercedes en Jaguar, wat te merken was in de verkoopcijfers. Hoog tijd voor een betaalbaar alternatief, dat voor de aantallen moest zorgen.



Het Amerikaanse merk bracht de Model 3, een compacte sedan die tussen het C- en D-segment opereert. Kenmerkende Tesla-eigenschappen als een efficiƫnte aandrijflijn en handig gebruik van binnenruimte werd bereikbaar voor de grote massa. In Nederland was het in 2019 de bestverkochte auto, niet in de minste plaats door het grote bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijder.

Maar de subsidies nemen af, de concurrentie uit het Oosten en Europa neemt toe en dat maakt het voor de Model 3 lastig. Volgens Elon Musk en consorten dus hoog tijd voor een intensieve update en wij testen uit wat dat voor effect heeft.