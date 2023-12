Toekomstbeeld

Bedenk je eens even in: zo'n vijftien jaar geleden was het echt behelpen als je elektrisch reed. Niet alleen waren er nog maar weinig laadpalen, het beperkte aantal verkrijgbare EV's laadde langzaam op en kwam bovendien niet zo ver. Maar, zeiden we tegen elkaar, het wordt snel beter. Verhalen over EV's die binnen vijf minuten zouden zijn opgeladen en 1.000 km ver moeten komen, deden al snel de ronde.



Maar zo revolutionair is het meer dan een decennium later nog steeds niet verlopen. De verbeteringen aan de infrastructuur en de elektrische auto's zijn er zeker, maar meer geleidelijk dan we misschien gehoopt hadden. Er is nog steeds een grote groep mensen die niet durft over te stappen op elektrisch en bijna altijd hoor je nog dezelfde argumenten als vijftien jaar geleden. Hoog tijd voor een revolutie, aldus Hyundai. Met de nieuwe Ioniq-reeks is lang wachten bij het opladen verleden tijd en liggen grote afstanden binnen handbereik. Het toppunt van de vernieuwing is de Ioniq 6, die we meenamen voor een test. Is dit het antwoord op alle sceptici rondom elektrisch rijden?