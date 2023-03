Bereikbare schoonheid?

Het grote succes van Alfa Romeo ligt alweer vele jaren achter ons. Met legendarische modellen als de 145 en 156 wist het merk Italiaanse schoonheid betaalbaar aan de man te brengen. Duizenden nieuwe Alfa's verlieten de showrooms per jaar en het bestaansrecht van het mooie merk leek een vanzelfsprekendheid. Toch brokkelde het succes af en hoewel er nog geprofiteerd kon worden met bijtellingsknallers als de MiTo en Giulietta bleek die opleving van korte duur.



Onder moederbedrijf FCA had Alfa Romeo het zwaar, maar met het ontstaan van Stellantis gloort er hoop aan de horizon. Het merk krijgt de tijd om zich te bewijzen, maar zal daarom wel een grote groei moeten doormaken. Met de Tonale lijkt het merk een eerste succes te kunnen vieren en het is nu tijd om door te pakken. Daarom vernieuwt het merk meteen ook maar de rest van het gamma, dat met de overgebleven Giulia en Stelvio toch al overzichtelijk te noemen is. We gaan eerst op pad met de begeerlijke Giulia, om te zien of de bijpuntsessie het model toekomstbestendig maakt.