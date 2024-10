Afscheid met een lach en een traan

Het merk Alfa Romeo moest zich opnieuw uitvinden na de samensmelting van FCA met Stellantis. Binnen de groep behoort het merk tot de premiumhoek en in dat segment ligt de nadruk op cross-overs en SUV's. Niet zo verwonderlijk dus dat de nieuwste Alfa's tot die categorie behoren. Hatchbacks als de MiTo en Giulietta zijn allang verdwenen en de volgende eliminatie zit eraan te komen: binnenkort stopt het merk met haar illustere sedan, de Giulia. Voor de aantallen speelt het model inmiddels geen rol meer, maar het is toch reden genoeg om nog één keer met deze mooie Alfa Romeo op stap te gaan. En al helemaal in de vorm waarin de auto oorspronkelijk ontworpen is; de Quadrifoglio.



In zijn gespierde gedaante zag de Giulia het levenslicht, om pas daarna naar minder krachtige uitvoeringen te worden veranderd. Moet je nog snel naar de showroom rennen om een Giulia te bestellen of gaan we niets missen aan dit uitzwaaiende model? (Carbon) spoiler alert: dat laatste is zeker niet het geval.