On fire!

MG is on fire. Het Brits/Chinese merk heeft het voor elkaar gekregen om in recordtempo een compleet palet aan modellen op de Europese markt te slingeren. In 2019 was daar, na vijftien jaar stilte, de comeback met de MG ZS EV. Die ZS hoorde bij de eerste écht betaalbare elektrische cross-overs en werd, geholpen door de destijds gunstige bijtelling, massaal omarmd door Nederland. Uiteraard vooral door de zakelijke rijder, die zelden allergisch is voor een fiscaal voordeel.



Ook de MG4 doet het opvallend goed op Nederlandse bodem. Zeker in dat heerlijke oranje introductiekleurtje is het een welkome verschijning in het grijs-met-grijs straatbeeld. Nu, in 2026, heeft MG in Nederland vier volledig elektrische modellen in de showroom staan, plus een plug-in hybride. De MG S6 is de jongste telg en breidt het elektrische SUV-gamma aan de bovenkant verder uit.



Met de MG S6 EV wil het merk een graantje meepikken in het mateloos populaire C-SUV-segment. Daar is de concurrentie niet mals: denk aan modellen als de Volkswagen ID.4, Kia EV5 en Peugeot e-3008. Het speelveld is druk, de lat ligt hoog, en de consument is kritisch en verwend met veel technologie. De vraag is dus: weet MG met de S6 te overtuigen?