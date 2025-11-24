Koers houden

Na het succes van de Avenger komt Jeep nu met een opvolger van de Compass. Het vorige model was leverbaar met benzinemotoren en als plug-in hybride. Dat verandert niet met de komst van de nieuwste telg, maar voor het eerst worden er ook elektrische versies geïntroduceerd. Natuurlijk profiteert Jeep van de ontwikkeling door Stellantis en zal het je niet verbazen dat de technische details grotendeels overeenkomen met familieleden als de Peugeot 3008 en Citroën C5 Aircross. Toch zijn er verschillen en die gaan verder dan alleen het uiterlijk. Gelukkig kunnen we uitgebreid kennismaken met de Compass, waarbij een gedeelte van de testrit over onverhard terrein leidt. Wat heeft deze SUV in het populaire maar overvolle C-segment te bieden?