PHEV zonder fratsen

Wie nog niet klaar is voor volledig elektrisch, maar wél de voordelen van een stekkerauto wil, heeft er een nieuwe optie bij. BYD levert de Atto 2 namelijk niet langer alleen als EV, maar nu ook als DM-i: een compacte stekker (plug-in) hybride met een interessant prijskaartje. Een handzaam formaat, elektrisch rijden voor de korte stukken én een benzinetank als back-up.



En BYD kan met deze auto precies op het juiste moment komen. Inmiddels heeft ruim 35 procent van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen. Voor die groep is een PHEV mogelijk een slimme match: goedkoop thuis laden, doordeweeks elektrisch rijden en op langere ritten geen laadstress. Voeg daar een instapprijs van onder de 30k aan toe en de Atto 2 DM-i ligt ineens serieus op tafel. Hoog tijd om te testen of hij die belofte ook waarmaakt.