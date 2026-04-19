Radicaal fluisterstil
Draaiende hoofden, wijzende vingers: een felblauwe Alpine A390 rijdt niet ongemerkt voorbij. Fluisterstil voor je oren, radicaal voor je ogen. De Alpine A390 is een auto die opvallend dicht tegen de conceptversie aan schuurt, met scherpe vouwen, brede heupen en uitgesproken proporties. Het is een bewuste keuze: de A390 is duidelijk bedoeld voor kopers die niet willen opgaan in de massa.
Tegelijk is het model ook een breuk met de traditie. De A390 is Alpines eerste crossover; al spreekt het merk liever van een "Sport Fastback". Hoe je het labelt, het is dé carrosserievorm waar vandaag geen fabrikant nog omheen kan, zelfs merken met een sportief DNA niet. Alpine zag die beweging al vroeg aankomen: in 2021 werd de komst aangekondigd, waarna het lang wachten was op een volwaardige vierdeurs Alpine.
Nu staat hij er. En daarmee dringt de echte vraag zich op: blijft het Alpine-gevoel overeind met extra ruimte, extra kilo's en een volledig elektrische aandrijflijn?
