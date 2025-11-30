Retro of ratjetoe?

Na jarenlang teasen is het retrofeest van Renault echt losgebarsten. De R5 werd direct Auto van het Jaar gekroond en kan absoluut op onze waardering rekenen. Het is een auto die met zijn uiterlijk, maar zeker ook met zijn rijeigenschappen, de zaken heel goed voor elkaar heeft. Naast de reïncarnatie van de 5 besloot Renault om ook 4 te vertalen in een hedendaagse E-tech versie en zelfs de eerste Twingo komt weer helemaal terug. Waar de R5 en Twingo ook daadwerkelijk in het segment opereren waarin de oerversie begon, is de R4 E-tech een flink maatje gegroeid ten opzichte van zijn voorvader en zijn segment ontstegen. Is het daarom niet wat gemakkelijk en gekunsteld van Renault om met deze auto naar de successen uit het verleden terug te grijpen? En waarom zou je deze auto verkiezen boven de uitermate populaire Renault 5? Hoog tijd om die vragen te beantwoorden in deze autotest.