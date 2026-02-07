Groots in meerdere opzichten
Dacia overtreft het één na het andere verkoopdoel, met succesnummers als de Sandero en Duster. Zeker in Zuid-Europa doet het merk ontzettend goede zaken, maar dat is nog geen reden om stil te gaan zitten. Het merk blijft zich ontwikkelen, onder andere door de vorig jaar geïntroduceerde Bigster te voorzien van een compleet nieuwe aandrijflijn mét vierwielaandrijving. Eerder had Dacia's grootste SUV al de primeur door de nieuwste hybridetechniek te mogen bieden en die eer valt de auto nu ook weer ten deel. Met zijn vierwielaandrijving is dit model wellicht niet de eerste keuze bij het Nederlandse publiek, maar er zijn een heleboel factoren die deze versie misschien wel de aantrekkelijkste Bigster maken. Welke dat zijn? Dat lees je in deze autotest van de Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4.
