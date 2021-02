Sterk aanbod aan de basis

Het is al weer de derde generatie van de Dacia Sandero die zojuist is aangetreden. Een auto die voor het merk een uitermate belangrijke rol speelt. Het is immers het bestverkochte model dat in Roemenië en Marokko wordt geproduceerd en gebruikmaakt van een kersverse bodemgroep.



Waar Dacia in 2004 startte als het budgetmerk van Renault, is de van oorsprong Roemeense fabrikant uitgegroeid tot een waardig lid van de Renault Groupe. En als zodanig speelt Dacia een verder in belang toenemende rol binnen het concern. Bijvoorbeeld met een eigen designchef.

De Sandero is van grote betekenis, omdat in grote delen van Europa dit model uit het B-segment de best verkopende auto is aan particuliere klanten. Met directe ingang staat de derde oplage van deze auto bij de dealer. Er is meteen keuze uit de normale Sandero en de stoerder uitgedoste Sandero Stepway. Dat betekent dat de nieuwe Sandero één op één aansluit op zijn voorganger.

De nieuwe bodemgroep deelt de Sandero in belangrijke mate met de Renault Clio en Captur. Sterker nog, alle vanaf nu te lanceren nieuwe Dacia's zullen hier gebruik van maken. Door zich op één basis te focussen kan Dacia betaalbare kwaliteit blijven leveren en zijn de auto's tegelijk voorbereid op de modernste voorzieningen op het gebied van elektronica en aandrijving.