Kaskraker vernieuwd

Voor Mazda is de CX-5 al jaren het best verkopende model. Wereldwijd verkocht het Japanse merk sinds de introductie in 2012 vijf miljoen exemplaren. In Nederland scoort het model erg goed met inmiddels bijna 46.000 verkochte auto's. En wat Mazda betreft houdt het daar zeker niet op, want het merk komt met een volledig nieuwe versie van dit succesnummer.

Voorlopig nog met een bekende mild hybride aandrijflijn, maar er volgt nog een volledig hybride versie. Wij rijden met de doorontwikkeling van de 2,5 liter viercilinder e-Skyactiv G, maar daar is iets opvallends mee aan de hand: eerder leverde de motor 194 pk en 258 Nm, maar dat werd teruggeschroefd om zo aan de strengste Euro-normen te voldoen. De CX-5 biedt nu 141 pk en 238 Nm, is dat genoeg om caravantrekkend Nederland nog steeds te overtuigen? En heeft de gloednieuwe CX-5 nog meer in petto om de moordende concurrentie aan te kunnen?

