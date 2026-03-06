Kaskraker vernieuwd
Voor Mazda is de CX-5 al jaren het best verkopende model. Wereldwijd verkocht het Japanse merk sinds de introductie in 2012 vijf miljoen exemplaren. In Nederland scoort het model erg goed met inmiddels bijna 46.000 verkochte auto's. En wat Mazda betreft houdt het daar zeker niet op, want het merk komt met een volledig nieuwe versie van dit succesnummer.
Voorlopig nog met een bekende mild hybride aandrijflijn, maar er volgt nog een volledig hybride versie. Wij rijden met de doorontwikkeling van de 2,5 liter viercilinder e-Skyactiv G, maar daar is iets opvallends mee aan de hand: eerder leverde de motor 194 pk en 258 Nm, maar dat werd teruggeschroefd om zo aan de strengste Euro-normen te voldoen. De CX-5 biedt nu 141 pk en 238 Nm, is dat genoeg om caravantrekkend Nederland nog steeds te overtuigen? En heeft de gloednieuwe CX-5 nog meer in petto om de moordende concurrentie aan te kunnen?
Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4 Limited Edition
Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid GT-PlusLine
Renault Espace full hybrid e-Tech 200 Iconic
smart 5 Brabus
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD GR Sport
Peugeot e-3008 73 kWh 210 Allure
Nissan Ariya 87 kWh e-4orce Evolve
Kia Niro EV 64 kWh ExecutiveLine
Volvo C40 Recharge Twin Pure Electric Ultimate
Kia EV6 77.4 kWh RWD Plus
Audi Q4 e-tron 40 Advanced edition
2023 - Mazda CX-5 e-Skyactiv G 194 AWD Takumi
2022 - Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 Newground
2021 - Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 6AT Signature
2017 - Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease GT
2015 - Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS
2012 - Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G TS+ Lease Pack
2011 - Mazda CX-5 Skyactiv-D 2.2 HP AWD GT-M