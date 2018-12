In sportief opzicht superieur

Samen met auto's als de Golf, Astra en Mégane vormt de Ford Focus een basiswaarde in het segment van de compacte middenklasse. De vierde generatie onder deze naam is inmiddels aangetreden. Op het gebied van rijgedrag wekt Ford altijd hoge verwachtingen. Eens kijken of het merk dat kan waarmaken met de 125 pk éénliter driecilinder in het sportieve uitrustingsniveau ST-Line.