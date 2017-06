Japanse ordeverstoorder

Leg voor de grap eens een foto van een Honda Civic uit het begin van dit millennium naast die van het 2017-model en je ziet naast het merklogo geen enkele gelijkenis. Door de jaren heen heeft dit type auto verschillende gedaantes gehad en deze identiteitscrisis heeft veel voormalige berijders uit de auto gejaagd. Zeker de in 2005 geďntroduceerde Civic was even slikken voor het - tot dan toe - behoudende koperspubliek. Daarna leidde alleen een bijtellingsvriendelijke - en in eerste instantie niet eens voor ons land bestemde - versie in een minder uitgesproken gedaante nog tot een verkoopsucces.

Het voorlaatste type Civic was alweer wat minder uitbundig ontworpen, maar zelfs de komst van een praktische Tourer kon het tij niet doen keren. Honda gaat ondertussen onverstoorbaar door met het op de markt brengen van dit model en weet ook met de nieuwste generatie een niet geheel onomstreden ontwerp neer te zetten. Of de Nederlandse consument eindelijk weer voor deze Japanse orderverstoorder gaat vallen, zoeken we uit in deze test.