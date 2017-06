Europese inhaalslag

Waar het Hyundai - mede door de opkomst van compacte SUV's - een aantal jaren geleden voor de wind ging in Nederland, heeft het merk nu moeite om niet in de marge van verschillende segmenten te belanden. Wanneer je een korte analyse maakt, kun je niet anders dan bekennen dat het de laatste tijd niet echt meezit voor de Koreanen. Zowel in het kleine, als in het grotere segment kan het merk niet rekenen op grote kaskrakers. Zustermerk Kia doet het wat dat betreft een stuk beter. Met een gedurfd en strak design weten zij de Nederlandse consument meer te overtuigen. Hyundai gaat natuurlijk niet bij de pakken neer zitten en pakt flink uit om een inhaalslag te maken. In het zo belangrijke C-segment is het daarom tijd voor een Europese Koreaan, de gloednieuwe i30. Wij testten de auto om te zien of het tij met deze auto gekeerd lijkt.