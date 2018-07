Alles is nieuw

Tijdens een onthulling van een nieuwe auto vliegen de superlatieven en opschepperijen je altijd om de oren. Maar hoe vaak komt het nu voor dat je als ontwerper een model helemaal van schets af aan op mag bouwen? De ontwerpers van de Ford Focus viel deze eer ten deel, want bijna elk aspect aan deze auto is nieuw. Het onderstel, de carrosserie, een groot deel van de motoren en de veiligheidssystemen in de Focus zijn hagelnieuw en ook de nieuwe designtaal van Ford wordt als eerste bij deze C-segmenter gemanifesteerd. Wij reden met de Focus Wagon over de Zuid-Franse wegen, om te bepalen of het rijdende nieuws klaar is voor een hevige concurrentiestrijd.