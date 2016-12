Kleinste telg vernieuwd

Wat andere merken niet voor elkaar kregen, is Volvo toch maar mooi gelukt: Een flinke bres slaan in het potdichte premium C-segment. En hoe! Hoewel niet in het minste geholpen door bijtellingsvriendelijke modellen, wist het Zweedse merk fikse aantallen van de V40 aan de man te brengen. Werden de eisen aangescherpt? Dan kon je er vergif op innemen dat de importeur binnen de kortste keren een nog schonere versie kon aanbieden. De korte lijntjes naar Göteborg leidden onder andere tot een 190 pk sterke belastingontwijkende diesel.

Nu dat feest voorbij is, wordt het tijd om een aangescherpte versie van de Volvo V40 op de markt te brengen. Wij gingen een week op pad met de - ook voor particulieren interessante - nieuwe T3 in de Nordic+ uitvoering.