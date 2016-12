Italiaans bloed?

Bij de gemiddelde Italiaanse auto zijn woorden als 'passie' en 'gevoel' standaardtermen om een model te beschrijven. Een Italiaanse auto koop je met het hart, om welk model het dan ook gaat. Des te opmerkelijker is de verschijning van de Tipo; een no-nonsense Italiaan die zweeft aan de rand van het budget C-segment. Op het eerste gezicht zit er weinig 'Italiaanse' passie en gevoel in en lijkt de auto daarmee zijn afkomst te verloochenen. Of zouden we verder moeten kijken dan onze Hollandse neus lang is en valt er bij nadere inspectie wellicht meer te ontdekken? Wij reden de Tipo om te onderzoeken of er werkelijk Zuid-Europees bloed door de aderen stroomt.