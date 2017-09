Meer blauw op straat!

Ford en autosport zijn al decennia aan elkaar verbonden. De successen op Le Mans en als motorleverancier in de jaren '60 spreken boekdelen, maar ook in de rallysport heeft het merk een rijke historie. Al in de jaren '30 werden de eerste overwinningen in deze tak behaald, maar ook in de jaren na de oorlog bleef Ford overwinningen halen met auto's als de Cortina, Escort, Focus en de Fiesta. Van veel van deze rallykanonnen verscheen ook een versie die bij de dealer om de hoek te bestellen was. Wie herinnert zich niet de dikke Escort Cosworth met zijn enorme achtervleugel, vierwielaandrijving en ruim 200 pk?



Toen de Focus ten tonele verscheen, rolden enkel nog voorwielaangedreven sportieve varianten van de band. Van de voorgaande generaties kwam er nog een RS, maar tot dit jaar moesten we het doen met een ST. Maar... nu is er dan weer een Focus RS. Toch is het recept anders dan zijn directe voorgangers. Niet langer worden de krachten enkel verdeeld over de voorwielen en de vijfpitter van de vorige generatie is nu ingeruild voor dezelfde viercilinder die we vinden in de nieuwe Mustang. Of hij nog net zo spectaculair is, blijkt uit een test met dit blauwe bommetje.