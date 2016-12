Priuskiller?

Drie verschillende soorten aandrijfsystemen in één model: Een unieke verschijning binnen autoland. De Hyundai IONIQ is de eerste auto waarbij de consument kan kiezen tussen een hybride, volledig elektrische of (in 2017) een plug-in hybride aandrijflijn. Vanuit dit oogpunt is de auto volledig vormgegeven om met een elektromotor door het leven te gaan. Voor Hyundai is dit een belangrijke mijlpaal binnen de strategie om steeds meer auto's te produceren met minder uitstoot of zelfs helemaal geen uitstoot. Een merk als Toyota is hier al jarenlang mee bezig en staat sterk in de schoenen met de Prius. Behoorlijk gewaagd om dan een model op de markt te brengen dat qua design toch wel erg richting de Japanners lijkt te kruipen. Wij reden de IONIQ Hybride en onderzochten of ze zich in Japan zorgen moeten gaan maken.