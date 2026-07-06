Nissan Leaf 75 kWh Evolve

- 6 juli 2026

Vaste gast

De term 'pionier' is bij de Nissan Leaf eigenlijk nog een understatement. In 2010 luidde Nissan met de Leaf een nieuw tijdperk in. Als een van de eerste merken bracht het een volledig elektrische auto op de markt die bereikbaar was voor het grote publiek én kon dienen als volwaardig alternatief voor de traditionele brandstofauto. Slim, eigenwijs en toegankelijk. De Nissan Leaf zette de toon voor een elektrische toekomst.

Zestien jaar later ziet het speelveld er compleet anders uit. Elektrische modellen vliegen je inmiddels om de oren en innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Nissan blijft daarin niet achter. Het merk lanceert in korte tijd een volledig elektrische Micra, een elektrische Juke en werkt daarnaast aan een nog kleinere EV die onder de Micra gepositioneerd wordt. In dat elektro-offensief mag de Leaf als vaste eregast uiteraard niet ontbreken. We maken kennis met de derde generatie van de Leaf en onderzoeken of hij nog steeds trouw blijft aan de kernwaarden waar LEAF ooit voor stond: Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car.

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217 pk
355 Nm
160 km/h
7,6 s
0,0 (0) l/100km
0 g/km
A
22%
€ 33.990
€ 48.390
€ 887 / maand
€ 0 / kwartaal

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