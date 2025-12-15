Segment overstijgend

Met de Aygo weet Toyota al decennialang een vaste waarde in het A-segment te bieden. Samen optrekkend met Peugeot en Citroën begonnen de Japanners het avontuur. En zelfs toen PSA het voor gezien hield in het A-segment, ging Toyota door. De Aygo X (je zegt 'Cross') werd geïntroduceerd, een auto die meer cross-over uitstaling biedt en die werd geplaatst op het onderstel van de Yaris.

De auto weet in veel landen nog steeds de hoogste regionen van de verkooplijsten te bereiken, al kun je van een prijspakker allang niet meer spreken. En daar gaat met de introductie van de facelift geen verandering in komen, want de Aygo X is er nu alleen als Hybrid. Dat resulteert in de laagste uitstoot van iedere benzineauto zonder stekker. Hoog tijd om met deze vernieuwde Benjamin op pad te gaan om te zien wat dat betekent voor de rijeigenschappen én het verbruik.

