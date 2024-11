Voor ieder wat wils

Het zijn drukke, maar ook onzekere tijden in bestelautoland. Waar de eerste gemeenten in 2025 starten met de zero-emissie zones (zoals Rotterdam en Amsterdam), gaan er ook geluiden op dat uitzonderingen en vertragingen voor een latere ban op benzine- en dieselbussen zorgt. Waar doe je als ondernemer nou goed aan?

Duidelijkheid is een grote factor in de toekomstplannen van bedrijven en zelfstandigen, maar die is in veel gevallen ver te zoeken. De bus met verbrandingsmotor komt linksom of rechtsom onvermijdelijk aan de beurt, want door de BPM en het verbod voor nieuwe brandstofbussen in de zero-emissie zones lijkt de rol van die auto in veel gevallen uitgespeeld. Zo verwacht Ford volgend jaar nog maar 10% van de aantallen met dieselbussen te draaien. 40% aandeel is voor de e-Transit Custom die we nu rijden. Huh, maar dan blijft er toch nog 50% van de taart over? Juist, want Ford verwacht het meeste van de Ford Transit Custom PHEV. Elektrisch wanneer het kan en benzine als het moet. In deze test lees je over de verschillen, overeenkomsten en natuurlijk welke versie je moet hebben.