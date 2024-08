Uitgespeeld?

Ford heeft het in Europa moeilijk met haar personenauto's, wat vooral door beslissingen vanuit (Amerikaanse) hogerhand te maken lijkt te hebben. De overtuigde overstap naar elektrisch en het sneuvelen van kaskrakers als de Mondeo en Fiesta drukt zwaar op de verkoopaantallen van het merk. Gelukkig zijn daar altijd nog de bedrijfsauto's die voor goede resultaten blijven zorgen, met parade- en werkpaard Transit Custom voorop. De middenmaat bedrijfsauto zorgt eigenhandig voor klinkende cijfers en niet in de minste plaats vanwege zijn goede reputatie op het gebied van rijeigenschappen en kracht.



Inmiddels is het tijd voor een volledig nieuwe generatie en die komt er in meerdere gedaantes: een conventionele versie met verbrandingsmotor, een plug-in hybrideversie en een volledig elektrische variant. Vanaf eind dit jaar komt Volkswagen met de Transporter, die gebaseerd is op de techniek van deze Transit Custom. Dat geeft wel aan hoe hoog de verwachtingen voor deze nieuwe bus zijn.

We trappen af met de rode Transit Custom op de foto's, voorzien van een tweeliter dieselmotor met achttraps automaat. Voor dit jaar is die versie al helemaal uitverkocht, maar wat zijn de kansen van deze motorversie vanaf volgend jaar? Kan de Transit Custom eigenhandig de resultaten van Ford overeind houden en is deze dieselversie niet uitgespeeld? Wij zochten het uit!