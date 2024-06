Nog even dieselen

Toen Renault het doek trok van de nieuwe Master, ging alle aandacht direct uit naar de volledig elektrische versie. Logisch ook, want met klinkende cijfers voor rijbereik, snelladen en laad- en trekvermogen is dit een heel interessante optie voor wie de overstap naar elektrisch wil maken. Er zijn echter nog een boel bedrijven die om uiteenlopende redenen de overstap naar elektrisch nog niet kunnen of willen maken. En voor die bedrijven is niet alleen de nieuwe dieselversie van de Master interessant, maar ook zeker het moment van aanschaf. Want alleen in 2024 kun je een bedrijfswagen nog met BPM-korting aanschaffen en nog tot in ieder geval 2028 in de meeste stadcentra terecht. Elke bedrijfsauto die vanaf 2025 op kenteken wordt gezet, wordt in steden als Rotterdam en Maastricht geweerd en bovendien betaal je tot wel tienduizenden euro's meer door de BPM-afdracht. Uiteraard lees je binnenkort de test van de nieuwe Master e-Tech, maar omdat je snel moet zijn als je dit jaar nog wilt rijden, informeren we je eerst over de Master Blue dCi.