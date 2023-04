Slim bekeken

In bestelwagenland is het helemaal niet vreemd dat een bepaald ontwerp door meerdere automerken gevoerd wordt. Ontwikkelingskosten zijn op die manier lager en dat is broodnodig om de busjes nog een beetje vriendelijk geprijsd te houden. We zien door de jaren heen de vaste kliekjes ontstaan, zoals Peugeot met Citroën en Renault met Nissan bijvoorbeeld. Nieuw is de samenwerking tussen Ford en Volkswagen, die op dezelfde manier zuiniger met ontwikkelbudget hopen om te gaan.



Fiat Professional biedt ook al jaren busjes aan, maar verruilde door de jaren nog wel eens het groepje waar het bij aangesloten was. De eerste Scudo was bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Franse versies van Peugeot en Citroën, terwijl de opvolgende versie juist weer uit de fabriekshallen van de Renault Trafic en Nissan NV300 kwam rollen. Met het ontstaan van de Stellantis-groep is het logisch dat de nieuwe Scudo zich weer voegt bij onder andere de Expert,Jumpy, Vivaro en Proace. Voordeel daarvan is dat de Fiat direct kan profiteren van een elektrische versie en dat is de reden dat we kennismaken met de e-Scudo 75kWh.