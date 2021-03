Elektrische professional

Na de opkomst van de elektrische personenauto zien we het aanbod van elektrische bedrijfsauto's eindelijk flink toenemen. Het voormalige PSA (inmiddels Stellantis) heeft een groot aandeel in die groei. In elk segment van de lichte bedrijfsauto's kun je uit meerdere elektrische bestellers van de groep kiezen, die qua techniek identiek zijn. En Toyota profiteert hier ook vrolijk van mee, door op dezelfde basis een elektrische Proace (City) te leveren.

De dieselversies van de Citroën Jumpy, Opel Vivaro en de Toyota hebben we al gereden, dus voor een beetje onderscheid gaan we op pad met de Peugeot e-Expert om tegen een ander neusje aan te kijken.