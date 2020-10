Onderscheidend genoeg?

In de bedrijfswagenwereld is het meer geaccepteerd om hetzelfde model onder meerdere merken uit te brengen. En dat terwijl er op uiterlijk gebied niet veel onderlinge verschillen zijn. Bij personenauto's wordt er vaak een andere koets en interieur in de auto's gesleuteld, om toch nog een beetje te verhullen dat er wel erg veel verwantschap is. Denk aan de Peugeot 208 en Opel Corsa, die veel met elkaar gemeen hebben, maar zich qua uiterlijk duidelijk onderscheiden.



Moeder PSA pakt het op bedrijfswagengebied toch wat gemakkelijker aan. Zo lijken de Citroën Jumpy en Opel Vivaro behoorlijk op elkaar en ook een segment lager heeft de Opel Combo veel verwantschap met zijn familieleden. En de gelijkenissen treden zelfs buiten de PSA-familie op, want Toyota maakt ook gretig gebruik van de ontwerpen. Zo maken we kennis met de Toyota Proace City, die aansluit bij de kleinste regionen bedrijfswagens. Op welke gebieden is het onderscheid nog wel te maken? Dat zoeken we uit.