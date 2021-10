Meer DNA

De introductie van de eerste Citan riep een boel vragen op. Maakte Mercedes het er makkelijk vanaf door het ontwerp van Renault grotendeels over te nemen? En was er wel genoeg eigen inbreng in het ontwerp om met recht een Benz genoemd te worden? Uiteindelijk bleek er in ieder geval genoeg markt voor het model te zijn, want de auto bleek prima resultaten neer te zetten. Veel wagenparkbeheerders vonden het bijvoorbeeld prettig om naast de Vito en Sprinter ook in de kleinste klasse eenzelfde merk te voeren.



En ook de keuze om voor een bestaande basis te kiezen bleek gegrond, want het scheelt logischerwijs heel veel ontwikkelingskosten. Maar voor de tweede generatie wordt de boel een stuk grondiger aangepakt. Nog steeds een ontwikkeling die samen met Renault werd doorlopen - zo reden we eerder al met de verwante Kangoo - maar meer Mercedes-Benz dan ooit. Eens zien welk DNA we terugzien in het eindresultaat.