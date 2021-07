Derde levensfase

Tweede helft jaren negentig lanceerde Renault de eerste generatie Kangoo. Een bestelauto en afgeleide personenversie die volledig afweek van de op compacte personenwagens gebaseerde bestellers van daarvoor. Met betrekking tot de Kangoo praat Renault zelf inmiddels in termen van icoon. Nu staat de derde verschijningsvorm in de startblokken.



Meer dan vier miljoen exemplaren zijn er van de eerste twee generaties Kangoo geproduceerd. Waar de eerste versie qua lengte nog steeds onder de 4 meter bleef, groeide de tweede variant naar 4,28 meter en komt er bij nummer drie nog eens 20 centimeter bij. Was er van de Kangoo II nog een korte versie, Compact genaamd, die positie wordt in het vernieuwde bedrijfswagenprogramma van Renault ingenomen door de nieuwe Express. Dat is in feite een fors gefacelifte variant van de Dacia Dokker. Een langere versie van de nieuwe Kangoo is wel voorzien, die volgt in 2022.

De nieuwe Kangoo is een besteller in transitie. Zo bestaat het motorenaanbod nog vooral uit diesels, maar er is ook een aantrekkelijke benzineversie en er volgt nog een volledig nieuwe elektrische Kangoo.