Time for change

Het kopen van een bedrijfswagen is een serieuze aangelegenheid. Ruimte, comfort, praktisch gemak en uitstoot spelen een belangrijke rol in de overweging. Waar uitstoot een aantal jaar geleden een ondergeschikte rol had in het geheel is dit vandaag de dag niet meer weg te denken in het beslissingsproces. Zij het niet voor de actuele brandstofprijzen die zich op recordhoogte bevinden. Tijd om na te denken over een alternatief. Vooral als je nog een paar jaar wilt gaan genieten van een nieuwe bedrijfswagen en de regels en klimaatdoelstellingen in de toekomst enkel maar strakker aangehaald zullen worden. Tijd om na te denken of zo'n elektrische bedrijfswagen bij je past. En laat nu net Stellantis, het moederbedrijf van Peugeot, Citroen, Opel en Fiat, met een spiksplinternieuwe Peugeot e-Partner de markt betreden. Dat vraagt om een testrit.