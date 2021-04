Eindelijk opvolging

Als autofabrikant moet je er goed voor zitten als je een nieuwe bedrijfsauto wilt introduceren. Niet alleen wordt er veel van de bus gevraagd, de levenscyclus van een bedrijfsauto is ook een stuk langer. De auto moet dus zo ontworpen worden dat deze vele jaren meekan en niet snel verouderd aandoet. Wij gaan er dan ook goed voor zitten als er weer eens een nieuwe bedrijfsauto wordt geïntroduceerd.



En al helemaal als het de benchmark in zijn klasse betreft, want zo mogen we de Volkswagen Caddy wel noemen. Aan dit gloednieuwe model de eer om het succes van zijn voorganger - die in de basis al vanaf 2004 (!) leverbaar is - minstens te evenaren. In deze autotest lees je wat zijn kansen zijn.