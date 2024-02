Met minder genoegen nemen

Het is zeker geen toeval dat je inmiddels van bijna iedere bestelauto een volledig elektrische versie kunt krijgen. De vraag naar bedrijfsauto's zonder lokale uitstoot neemt enorm toe, zeker in Nederland. 2025 nadert rap en daarmee de invoering van zero emissie zones voor de stadslogistiek. Hoewel er nog een overgangsregeling is voor bestelauto's met een brandstofmotor die uiterlijk dit jaar op kenteken worden gezet, komen diesel- of benzinebussen die je volgend jaar bestelt veel stadscentra niet meer in. In aanloop daartoe merken we al een flinke groei in de verkoop van elektrische bestellers en de verwachting is dat dit alleen maar toeneemt. Niet in de laatste plaats omdat het aanbod flink uitgroeit en de techniek afgelopen jaren sterk is verbeterd.



Voor Mercedes-Benz reden genoeg om in ieder segment een elektrische optie te bieden en van de compacte bestelauto's is dat de eCitan. Het segment waar deze Benz in opereert, heeft te maken met een dilemma: zware batterijen hebben namelijk een flinke invloed op het laadvermogen en het praktisch gemak. Voor de Citan selecteren de Duitsers daarom een bescheiden batterijpakket. Is de auto daarmee goed bruikbaar in de praktijk? Dat lees je in deze autotest!