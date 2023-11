In de verlenging

Al meer dan tien jaar geleden maakten we kennis met de eerste elektrische Renault Kangoo. Waar we toen nog verwachtten dat dit een voorbode was van een snelle elektrificatie van bedrijfswagens, bleef die revolutie nagenoeg uit. Partner Nissan stopte helemaal met de ontwikkeling van elektrische bedrijfsauto's, hoewel het merk met de e-NV200 behoorlijk succesvol was.



En Renault? Dat wachtte tot 2021 om met de vernieuwde Kangoo Electric te komen. Relevanter dan ooit, want mede door overheidsingrepen lijkt de elektrische bedrijfswagen in de nabije toekomst de boventoon te voeren. De concurrentie heeft in de tussentijd ook niet stilgezeten, wat betekent dat onder andere de Stellantis-merken een heel scala aan elektrische bedrijfswagens bieden. Renault laat zich niet afschrikken, want het merk komt nu met een verlengde versie van de Kangoo e-Tech. Die L2 mag zwaarder beladen worden, biedt meer laadruimte en heeft wat verrassingen in petto.