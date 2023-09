Onopvallend elektrisch

Zeg je Renault Bedrijfswagens, dan zeg je Renault Trafic. Met een historie die teruggaat naar 1980 is de Trafic al bijna 44 jaar een ongekend begrip. En uiterst succesvol, want er zijn meer dan 2,4 miljoen exemplaren van verkocht. Die miljoenen exemplaren hebben ondanks de verschillende generaties naast de naam nog één ding gemeen: ze zijn allemaal voorzien van een verbrandingsmotor. Hoewel de Kangoo al meer dan tien jaar volledig elektrisch rondrijdt en ook van de Master al even een batterij-elektrische versie is te verkrijgen, liet een elektrische Trafic lang op zich wachten.



Maar nu is het dan zover, Renault presenteert de Trafic E-Tech Electric. Met twee lengte- en hoogtematen en een platform-cabine is er wel direct veel te kiezen. En met een WLTP-bereik van maximaal 322 kilometer komt de bus serieus ver en ben je helemaal klaar voor de zero emissie zones. Al hoort bij het grootste bereik wel een kanttekening, waar we zo op terugkomen. Tijd om met de Trafic E-Tech op pad te gaan.