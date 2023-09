Uitgesproken elektrisch

Wat hebben we lang op de nieuwe interpretatie van de Transporter T1 moeten wachten. Jaren achter elkaar maakte Volkswagen ons lekker met concept cars die een reïncarnatie van de iconische hippiebus aankondigden. Door de snel groter wordende vraag naar elektrische auto's werd het duidelijk dat de uiteindelijke productieversie elektrisch moest zijn.



En nu is de bus daar, als ID.Buzz enkel elektrisch verkrijgbaar in een personen- en bestelversie. Waar de personenuitvoering grotere gezinnen moet aanspreken als alternatief voor SUV's, is de ID.Buzz Cargo aantrekkelijk voor ondernemers die hun wagenpark willen vergroenen. Met deze Volkswagen laat je aan de buitenkant gemakkelijk zien aan de wereld dat je elektrisch rijdt. Van andere e-vans is het moeilijk zichtbaar dat ze volledig elektrisch zijn, maar daar is bij de ID.Buzz geen twijfel over mogelijk.



Qua aanbod komt deze VW als geroepen, want door de aangekondigde Zero Emissiezones voor de Stadslogistiek in heel veel steden moeten bedrijven versneld de overstap naar elektrisch maken. Maar is deze bus vervolgens goed bruikbaar? Wat als je de auto zwaar belaadt of honderden kilometers op een dag moet rijden? Tijd om dat in de praktijk te ondervinden met deze hippe ID.Buzz Cargo.