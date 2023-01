Transit(ie)

Nu de elektrificatie van personenauto's in volle vaart doordendert, zie je die trend langzaamaan ook bij bedrijfsauto's aanslaan. Bij de middelgrote bussen kun je al enige tijd heel goed uit de voeten met het aanbod van onder meer Peugeot en Mercedes-Benz. Die auto's zijn goed voor ruim 300 kilometer rijbereik (op papier) en bieden voldoende kilo's aan laadvermogen.



Bij de grotere elektrische bussen was dit lange tijd een probleem, want dit type is van zichzelf al aan de zware kant en dan komt er nog een batterijpakket onderop. De e-Crafter en Master Z.E. blijken vooral in stadscentra praktisch, maar komen niet veel verder dan 100km. Daar komt verandering in, want de ontwikkeling staat niet stil. Zo profiteert de Ford Transit nu van de technologie van de Mustang Mach-e en daarmee moet de bus 317 kilometer komen op papier. Hoe bruikbaar is de e-Transit in de praktijk? Wij testten het!