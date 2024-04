Magnifiek, maar...

Een premium beleving bieden met een bedrijfswagen, dat is een hele opgave. Toch is dat de missie van Mercedes-Benz Vans en het gaat ze niet onverdienstelijk af. Vele jaren op rij weet Mercedes een heel evenwichtig marktaandeel te behalen en op het gebied van aftersales weet het die belofte van premium zeker waar te maken met ruime openingstijden en haal- en brengservices.



Vaste waarde voor de bedrijfswagenafdeling is de Sprinter, die in Nederland (maar ook in de rest van de wereld) een ongekend hoog marktaandeel heeft. Met veel laad- en trekvermogen en stoere looks weet de grootste bedrijfswagen van het merk vele ondernemers te overtuigen. In Nederland zijn dat ondernemers die op korte termijn de overstap naar elektrisch moeten maken, als ze de binnensteden van ons land nog binnen willen komen. En juist op dat vlak had de Sprinter tot voor kort niet veel te bieden. Een beperkt rijbereik en amper trekvermogen zorgde dat de bus alleen voor de zogenaamde last mile delivery interessant was. We schrijven expres in de verleden tijd, want de vernieuwde elektrische Sprinter heeft veel meer te bieden. Al horen er mitsen en maren bij, die meer aan de overheid dan aan technici uit Stuttgart liggen.